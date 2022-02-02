02 Февраля 2022
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Экономика В России
Стройка (2021) | Фото: Накануне.RU

В России впервые за пять лет сократилась доступность жилья – исследование

В России впервые за пять лет сократилась доступность жилья по итогам 2021 года. Это связано с действием двух мощных факторов: ростом цен на недвижимость и ипотечных ставок, говорится в исследовании "СберИндекса".

С января 2017 года и до коронакризиса ежегодное повышение доступности квартир составляло в среднем 3,5 кв. м в год, а без учета столиц – 4,7 кв. м в год. На обычную заработную плату в ипотеку в регионах сейчас можно приобрести 42,2 кв. м против 48,4 кв. м в начале прошлого года. Как правило, квартиры на вторичном рынке доступнее: при прочих равных, один заемщик может купить на 2,8 метра больше, чем в новостройке.

Максимальный индекс доступности жилья составил 37,5 кв. м и был достигнут в сентябре 2020 г.

Сейчас в России остался только один регион, где стоимость жилья упала по сравнению с началом 2017 года – Краснодарский край. Доступность жилья в Москве и Санкт-Петербурге растет заметно медленнее, чем в целом по стране. Динамика цен на квартиры в этих регионах быстро догоняет любой рост зарплат, а ликвидность рынков позволяет оперативно реагировать на изменение ставок.

В десяти регионах доступность жилья с 2017 г. увеличилась более чем на 20 метров. Наиболее благоприятная ситуация – в Смоленской, Челябинской и Саратовской областях.

Теги: жилье, новостройки, ипотека



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