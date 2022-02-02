02 Февраля 2022
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Вагоны екатеринбургского метрополитена (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге метро "Уральская" и здание ЖД-вокзала свяжет подземный переход

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился подготовить проекты планировки и межевания территории для строительства подземного перехода от станции метро "Уральская" к зданию железнодорожного вокзала.

Согласно постановлению главы, департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города поручено подготовить техническое задание на разработку необходимой документации. Также специалистам поставлена задача осуществить прием предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках разработки и содержании проектов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, предполагается, что протяженность нового туннеля оставит около 200 метров. Он должен позволить пассажирам существенно сэкономить время и напрямую переходить от станции метро к поездам и обратно.

Напомним, что в столице Урала хотят ввести единый проездной на все виды транспорта, в том числе и метрополитен.

Теги: метро, вокзал, переход, Екатеринбург



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