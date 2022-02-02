02 Февраля 2022
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Политика В России
банк деньги доллар сша (2012) | Фото:

В Кремле заявили о плане на случай запрета США банкам проводить операции в долларах

У руководства России есть план действий на случай введения США запрета российским банкам выполнять ряд операций в долларах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Планы есть, планы по хеджированию рисков и по минимизации последствий подобных непредсказуемых действий", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Несколько дней назад Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США и ЕС близки к завершению разработки антироссийских санкций, которые могут быть введены при обострении ситуации вокруг Украины.

20 января президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации банки России не будут иметь возможность проводить операции с долларом. По его словам, в то же время подобные санкции могут негативно сказаться на американской мировой экономике.

Теги: песков, сша, доллары, санкции



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