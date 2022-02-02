Противостояние защитников Троицкого леса и ЧОПовцев закончилось побоищем

02 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Московская область
Побоище в Троицком лесу (2022) | Фото: YouTube-канал RusNews

Противостояние защитников Троицкого леса и ЧОПовцев закончилось побоищем

Защитники Троицкого леса в Подмосковье сегодня были избиты ЧОПом и лесорубами. Противостояние продолжается длительное время, сегодня оно снова перешло в  горячую стадию.

Юрист инициативной группы "За сохранение Троицкого леса" Ольга Сластунина сообщила, что людей били при попытке отстоять деревья, предназначенные под вырубку (и дальнейшую застройку на месте леса).

"Сегодня на нас напали где-то человек 70 — очень больших, высоких, тренированных мужчин. Нас начали выдавливать из леса, но это быстро переросло в избиения. Били просто нещадно — женщин, стариков. Женщин целенаправленно били в грудь, таскали по снегу за шиворот, пинали ногами. Никаких увещеваний и просьб они не воспринимали вообще. Это продолжалось часа два. Полиция не просто бездействовала, а разбежалась. Скорая помощь приезжала несколько раз и увозила пострадавших жителей. И вдруг в 12.00 нападавшие как по команде остановились и разбежались сами", - цитирует Сластунину "Эхо Москвы".

Накануне у здания администрации Троицка случился большой шум. Возмущенные защитники Троицкого леса пришли в администрацию города, чтобы передать подписи в защиту природной территории и подать уведомление о проведении митинга.

Теги: троицкий лес, чоп, активисты, вырубка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3023

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети