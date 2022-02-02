Противостояние защитников Троицкого леса и ЧОПовцев закончилось побоищем

Защитники Троицкого леса в Подмосковье сегодня были избиты ЧОПом и лесорубами. Противостояние продолжается длительное время, сегодня оно снова перешло в горячую стадию.

Юрист инициативной группы "За сохранение Троицкого леса" Ольга Сластунина сообщила, что людей били при попытке отстоять деревья, предназначенные под вырубку (и дальнейшую застройку на месте леса).

"Сегодня на нас напали где-то человек 70 — очень больших, высоких, тренированных мужчин. Нас начали выдавливать из леса, но это быстро переросло в избиения. Били просто нещадно — женщин, стариков. Женщин целенаправленно били в грудь, таскали по снегу за шиворот, пинали ногами. Никаких увещеваний и просьб они не воспринимали вообще. Это продолжалось часа два. Полиция не просто бездействовала, а разбежалась. Скорая помощь приезжала несколько раз и увозила пострадавших жителей. И вдруг в 12.00 нападавшие как по команде остановились и разбежались сами", - цитирует Сластунину "Эхо Москвы".

Накануне у здания администрации Троицка случился большой шум. Возмущенные защитники Троицкого леса пришли в администрацию города, чтобы передать подписи в защиту природной территории и подать уведомление о проведении митинга.