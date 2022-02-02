Озвучена начальная стоимость "Музея пермской артиллерии"

В Перми озвучена начальная цена, за которую "Мотовилихинские заводы" готовы продать "Музей пермской артиллерии", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сообщение появилось на странице "заводов" на портале "Федресурс". Речь в записи идёт о продаже "лота №1" по начальной цене в 119,5 млн руб. Лот этот – "Музей пермской артиллерии", который принадлежит "Мотовилихинским заводам". Общая начальная стоимость имущества, обременённого залогом ООО "РТ-Капитал", - 18,1 млн руб. (15,15% от стоимости всего лота).

Напомним, ранее часть имущества "заводов" продана под жилую застройку – за 59,5 млн руб. куплены участок площадью 29,9 тыс. "квадратов" под многоквартирную застройку, расположенный юго-западнее жилого района Вышка-II, а также объект незавершенного строительства (фундамент) площадью в 1 тыс. "квадратов" по адресу Кирпичная, 1.