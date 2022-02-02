В Курганской области могилу солдата могут убрать ради "комфортного благоустройства"

В Далматово власти могут убрать могилу героя Гражданской войны Станислава Рукманиса и посвящённый ему мемориал — те якобы мешают "комфортному благоустройству" центральной площади города.

Многие жители уже возмущены и считают, что переносить захоронение с мемориалом — это самое настоящее кощунство. Могила Станислава Рукманиса находится в перечне памятников регионального значения.

Впрочем, пока окончательного решения не принято, пишет издание "Красная весна".