02 Февраля 2022
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Общество Курганская область
Великая Отечественная война, 9 мая (2020) | Фото: admmegion.ru

В Курганской области могилу солдата могут убрать ради "комфортного благоустройства"

В Далматово власти могут убрать могилу героя Гражданской войны Станислава Рукманиса и посвящённый ему мемориал — те якобы мешают "комфортному благоустройству" центральной площади города.

Многие жители уже возмущены и считают, что переносить захоронение с мемориалом — это самое настоящее кощунство. Могила Станислава Рукманиса находится в перечне памятников регионального значения.

Впрочем, пока окончательного решения не принято, пишет издание "Красная весна".

Теги: Могила Станислава Рукманиса, благоустройство



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