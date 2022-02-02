02 Февраля 2022
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Политика Свердловская область
Телеграм, Telegram (2018) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев сменит Instagram на Telegram "из-за хамоватых избирателей"?

После неловкой ситуации с Instagram свердловского губернатора Евгения Куйвашева, который за свои последние посты получил массу критики от жителей региона, он может покинуть эту соцсеть и перебраться на другую платформу. Такой вариант обсуждается сегодня в Telegram-каналах.
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Напомним, накануне Куйвашев в "Инстаграме" предложил уральцам предоставлять на работу электронный больничный лист вместо бумажного. По его задумке, это должно помочь разгрузить систему здравоохранения и решить проблему с уличными очередями у местных поликлиник.

Однако в комментариях свердловчане обрушились на него с критикой, а некоторые прямо обвинили в сложившейся непростой ситуации. Сегодня глава региона решил ответить жителям. Он опубликовал фото хомячка и предложил всем успокоиться, что вызвало лишь еще больше негодования у подписчиков.

Как пишет канал с говорящим названием "Негубернатор Куйвашев", после шквала негатива в Instagram губернатора его аккаунт решено прикрыть "из-за хамоватых избирателей".

"Куйвашева перебазируют в Telegram, не открывая комментарии под его постами. Губернатор 2 февраля устроил своим пиарщикам разнос за скандальный пост", - утверждает канал.

Евгений Куйвашев, пресс-конференция(2020)|Фото: Накануне.RU

С таким же посылом выступает другой канал "Россельбан", который считается близким к администрации главы Среднего Урала.

"Минусы Instagram как средства коммуникации губернатора с хамоватыми избирателями в предвыборный период становятся все более очевидны. Пора кое-кому задуматься о создании официального телеграм-канала руководителя региона", - пишет "Россельбан".

Напомним, в этом году в Свердловской области состоятся выборы губернатора. Евгений Куйвашев пока не объявлял о своем участии в них, потому что ждет одобрения президента Владимира Путина.

Между тем, вызвавшие бурную реакцию посты Куйвашева в "Инстаграме" до сих пор продолжают собирать сотни комментариев.

Теги: Куйвашев, Instagram, Telegram, соцсети



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