02 Февраля 2022
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Общество Санкт-Петербург
Карточка на хлеб в блокадном Ленинграде (2010) | Фото: http://basik.ru/historical/1805/

Беглов оскорбил историческую память Петербурга, сорвав сроки сдачи Музея блокады Ленинграда

Предаваясь самопиару, губернатор Александр Беглов забывает о том, что обещания полагается выполнять. Музей блокады Ленинграда, по его заверениям, должны были открыть после ремонта еще в 2019 году.

Открытие обновлённого Музея блокады Ленинграда откладывается ещё на год. Директор учреждения Елена Лезик в интервью «Piter TV» призналась, что в 2022 рабочие примутся за капитальный ремонт двух новых отделов.

Карточка на хлеб в блокадном Ленинграде(2010)|Фото: http://basik.ru/historical/1805/

Таким образом, обещание Александра Беглова останется невыполненным и в нынешнем году. Выходит, что губернатор просрочил свой же дедлайн уже на четыре года. По словам градоначальника, Музей блокады Ленинграда должны были открыть 8 сентября 2019 года.

Несдержанное губернатором слово вновь оскорбило историческую память петербуржцев. В довершении всего, Беглов не упускает шанса попиариться на теме войны. Только вчера он торжественно вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко блокадный хлеб. Что интересно, градоначальник отправился на встречу на элитном чартере с личной кроватью и ванной. Перелёт «опустошил» бюджет Санкт-Петербурга на шесть миллионов рублей.

Впрочем, Александру Беглову не впервой поднимать свой захудалый рейтинг за счёт ветеранов. Не стоит забывать, как он публично кормил стариков фронтовой кашей на Дворцовой, а затем просил ветеранов самим прибрать снег возле дома-интерната на Крестовском острове.

Теги: александр беглов, музей блокады ленинграда, историческая память, ветераны



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