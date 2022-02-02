Беглов оскорбил историческую память Петербурга, сорвав сроки сдачи Музея блокады Ленинграда

Предаваясь самопиару, губернатор Александр Беглов забывает о том, что обещания полагается выполнять. Музей блокады Ленинграда, по его заверениям, должны были открыть после ремонта еще в 2019 году.

Открытие обновлённого Музея блокады Ленинграда откладывается ещё на год. Директор учреждения Елена Лезик в интервью «Piter TV» призналась, что в 2022 рабочие примутся за капитальный ремонт двух новых отделов.

Таким образом, обещание Александра Беглова останется невыполненным и в нынешнем году. Выходит, что губернатор просрочил свой же дедлайн уже на четыре года. По словам градоначальника, Музей блокады Ленинграда должны были открыть 8 сентября 2019 года.

Несдержанное губернатором слово вновь оскорбило историческую память петербуржцев. В довершении всего, Беглов не упускает шанса попиариться на теме войны. Только вчера он торжественно вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко блокадный хлеб. Что интересно, градоначальник отправился на встречу на элитном чартере с личной кроватью и ванной. Перелёт «опустошил» бюджет Санкт-Петербурга на шесть миллионов рублей.

Впрочем, Александру Беглову не впервой поднимать свой захудалый рейтинг за счёт ветеранов. Не стоит забывать, как он публично кормил стариков фронтовой кашей на Дворцовой, а затем просил ветеранов самим прибрать снег возле дома-интерната на Крестовском острове.