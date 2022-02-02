Минстрой не будет устанавливать норматив о минимальном метраже новых квартир

Министерство строительства РФ не будет устанавливать норматив о минимальной площади квартир, выставляемых застройщиками на продажу.

"Конечно, нет. Это ваш бизнес. (...) Мы не лезем и не регулируем ваш продукт. Просто я призываю вас внимательнее смотреть. Вашей инвестиционной себестоимости хватает, чтобы немножко проекты переделать. Мы не полезем, но обратите на это внимание, это была просьба", - заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в ответ одного из девелоперов о намерениях Минстроя.

В последнее время уменьшение жилья до совсем уж микроскопических размеров стало притчей во языцех. СМИ то и дело сообщают о "самой маленькой квартире в России", выставленной на продажу – метраж таких "студий" часто не превышает размер стандартной комнаты – 12-13 метров.

Застройщики объясняют сокращение площадей желанием удержать стоимость квартир при росте стоимости квадратного метра, передает "Интерфакс".