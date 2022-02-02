Прокурор запросил пожизненное обвиняемому в терактах в метро Москвы в 2010 году

Гособвинение попросило суд назначить пожизненный срок Магомеду Нурову, обвиняемому по делу о терактах на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в московском метро в 2010 году.

Прокурор также попросил оштрафовать подсудимого на 300 тысяч рублей.

По версии следствия, при подготовке терактов в метро Нуров был связным. Он полностью признал вину.

Как передает РИА Новости, суд огласил заявленные два гражданских иска от потерпевших: на 5 миллионов 203 тысяч и 2 миллиона рублей. Кроме того, Московский метрополитен заявил гражданский иск почти на 17,5 млн рублей.

Теракты произошли 29 марта 2010 года на станциях "Лубянка" и "Парк культуры". Погибли 39 человек. Было установлено, что к взрывам причастны члены бандгруппы Магомедали Вагабова. Его и других бандитов уничтожили в том же году в ходе спецоперации.

В 2020 году по делу о взрывах в метро был задержан начальник отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана полковник полиции Гази Исаев. Ему предъявлено обвинение в пособничестве террористам.