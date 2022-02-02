02 Февраля 2022
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Экономика Свердловская область
ЕМУП &quot;Гортранс&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Убытки ЕМУП "Гортранс" в 2022 году могут составить сотни миллионов

Убытки екатеринбургского МУП "Гортранс" в 2022 году могут составить сотни миллионов рублей. Такие данные привел депутат городской думы Дмитрий Сергин.
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Парламентарий опубликовал у себя в Facebook доклад генерального директора "Гортранса" Сергея Нугаева, который накануне выступал перед депутатами. Согласно озвученному прогнозу, убыток предприятия за 2022 год составит 550 млн рублей. При этом в 2021 году убытки "Гортранса" составили 466 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, по предварительным данным, в прошлом году предприятием перевезено 122 миллиона 660 тысяч человек, что на 17% выше пассажиропотока 2020 года. "Гортранс" является самым крупным муниципальным перевозчиком в регионе, удельный вес в общем объеме перевозок пассажиров составляет более 50%. Численность сотрудников предприятия составляет более 5 тыс. человек.

Доходная часть перевозчика формируется из средств от продажи билетов по утвержденным тарифам и от выполнения муниципальных контрактов. Напомним, что уже с 11 февраля проезд в Екатеринбурге подорожает до 32 рублей за поездку. Финансовый план предприятия на текущий год составлен с учетом утвержденного РЭК Свердловской области тарифа за проезд.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в администрации Екатеринбурга рассказали, что собираются делать с безбилетниками в автобусах, оснащенных валидаторами – системами для оплаты проезда без участия кондуктора. Не секрет, что в таком случае многие пассажиры предпочитают ехать "зайцем" и не платить. Власти хотят решить эту проблему, увеличив штрафы для безбилетников.

Теги: Гортранс, убытки, прогноз, Екатеринбург



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