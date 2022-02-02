02 Февраля 2022
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салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

СМИ: Сборная России по хоккею потребовала отдельный самолет для полета в Пекин

Сборная России по хоккею потребовала отдельный самолет (только для хоккеистов) для перелета в Пекин, где послезавтра начинается зимняя Олимпиада.

Изначально с хоккеистами должны были лететь сборные по лыжному двоеборью, сноуборду, горным лыжам и др., но хоккеисты возмутились. Чтобы снизить риск заражения коронавирусом они потребовали себе отдельный самолет.

По данным Telegram-канала Baza, инициатором выступил член тренерского штаба Илья Ковальчук.

Ранее стало известно, что некоторые девушки-хоккеистки, полетевшие в Пекин на одном самолете с другими спортсменами, заразились COVID-19.

Каприз хоккеистов выполнили – им уже нашли отдельный самолет, который вылетит в китайскую столицу сегодня вечером.

Теги: сборная россии, пекин, хоккеисты, самолет



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