СМИ: Сборная России по хоккею потребовала отдельный самолет для полета в Пекин

Сборная России по хоккею потребовала отдельный самолет (только для хоккеистов) для перелета в Пекин, где послезавтра начинается зимняя Олимпиада.

Изначально с хоккеистами должны были лететь сборные по лыжному двоеборью, сноуборду, горным лыжам и др., но хоккеисты возмутились. Чтобы снизить риск заражения коронавирусом они потребовали себе отдельный самолет.

По данным Telegram-канала Baza, инициатором выступил член тренерского штаба Илья Ковальчук.

Ранее стало известно, что некоторые девушки-хоккеистки, полетевшие в Пекин на одном самолете с другими спортсменами, заразились COVID-19.

Каприз хоккеистов выполнили – им уже нашли отдельный самолет, который вылетит в китайскую столицу сегодня вечером.