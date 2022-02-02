02 Февраля 2022
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Политика В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Песков: Москва не имеет отношения к утечке ответов США и НАТО

Москва не имеет отношения к публикации ответов США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.

"Мы ничего не обнародовали", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отказавшись это комментировать.

При этом он добавил, что в Кремле материал испанской газеты видели, передает "Интерфакс".

Напомним, El Pais опубликовала сканы письменного ответа США на предложения России по безопасности. Российская сторона предлагала Вашингтону обнародовать этот документ, но администрация Белого дома и Госдеп США отказались.

Из опубликованных документов, в частности, становится известно, что США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине.

Теги: песков, нато, сша, утечка



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