02 Февраля 2022
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Экономика В России
инфляция, продукты, бедность, магазин, продуктовая корзина (2015) | Фото: reporter-ua.com

Россияне ожидают двузначную инфляцию в этом году - ЦБ

Инфляционные ожидания россиян сильно превышают текущую официальную инфляцию. По данным Центрального банка России, медианная оценка ожидаемой в течение года инфляции составила в январе 13,7%.

"Все индикаторы инфляционных ожиданий населения остаются вблизи многолетних максимумов", - отмечает регулятор. Так, оценки сберегательных настроений населения остаются вблизи минимальных значений с июля 2015 года. Оценки потребительских настроений домохозяйств повысились, вернувшись к уровням первой половины 2021 года.

Ценовые ожидания предприятий на ближайшие три месяца выросли, обновив максимумы 2021 года. Компании предвидят растраты, глядя на повышение закупочных цен и стоимости горюче-смазочных материалов.

ЦБ указывает, что "профессиональные аналитики" прогнозируют на 2022 год инфляцию в районе 4,5-5,1%.

Теги: россияне, инфляция, инфляционные ожидания, цб, рост цен



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