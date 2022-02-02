В Инженерной школе УГМК стартовали первые занятия

Начались первые занятия Инженерной школы УГМК.

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей компании, они проводятся для учащихся 7, 8, 9 и 10 классов по физике, математике и химии. Обучение идет на онлайн-платформе "Цифриум".

Напомним, о запуске нового образовательного проекта для детей из территорий присутствия УГМК было объявлено в декабре прошлого года. За короткий период были организованы ознакомительные вебинары для школьников и их родителей, проведен короткий пробный учебный курс, детский конкурс на лучший логотип, агитплакат и лозунг школы и даже "Инженерная елка".

На сайте Инженерной школы УГМК зарегистрировались более 5 тысяч ребят, многие из которых решили попробовать свои силы в конкурсном испытании. Для поступления необходимо было пройти тестирование по физике и математике, с этим успешно справились около 900 школьников, которые и стали первыми учащимися. Наиболее активными оказались ученики 7 классов – 36% от общего количества обучающихся. Восьмиклассников насчитывается 28%, девятиклассников – 19%, десятиклассников – 17%. Больше всего ребят поступило в Инженерную школу УГМК с территорий, где расположены предприятия "Уралэлектромедь", "УК "Кузбассразрезуголь", "Медногорский медно-серный комбинат".

Справка

Инженерная школа УГМК – это новый образовательный проект, который реализуется в рамках утвержденной руководством УГМК корпоративной Стратегии управления персоналом. Он охватывает 24 города в 11 регионах страны, его цель – повысить уровень знаний у школьников и подготовить их к осознанному выбору будущей профессии.

В течение учебного года участники Инженерной школы УГМК будут проходить обучение в очном и онлайн-формате. Они ознакомятся с современными технологиями, получат новые знания и разовьют навыки разработки технических проектов, примут участие в тренингах, деловых играх и квестах.

В Инженерной школе преподают лучшие педагоги страны из передовых вузов. Еженедельно планируется проведение от одного до трех онлайн-занятий по математике, физике, химии. Кроме того, пройдут профориентационные мероприятия с участием студентов Технического университета УГМК и представителей компании, экскурсии на предприятия Уральской горно-металлургической компании. Также школьники смогут принять участие в отборочном туре Инженериады УГМК.

Обучение в школе бесплатное. Более подробная информация на сайте, а также в сообществах "Инженерная школа УГМК" в соцсетях ВКонтакте и Instagram.