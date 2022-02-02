02 Февраля 2022
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Экономика В России
Магазин (2020) | Фото: Накануне.RU

Россияне пытаются сэкономить и покупают товары собственных марок сетей

Россияне в конце 2021 года стали отдавать предпочтение так называемым СТМ – собственным маркам продуктов торговых сетей: число покупателей таких товаров выросло с 21,3% до 37,5% за четвертый квартал, пишет РБК со ссылкой на исследование SberCIB.

У крупных торговых сетей, таких как "Лента", "Перекресток", "Азбука вкуса" и "Пятерочка" число покупателей, выбирающих СТМ, перевалило за 50%, а у "Пятерочки" так и вовсе составило 74%.

Аналитики SberCIB объясняют более активные покупки продукции под СТМ магазинов не только экономией покупателей, но в том числе и активным продвижением сетей продукции под собственными брендами.

Исследование подтверждается данными компании NilesenIQ: попытки покупателей оптимизировать бюджет и найти новые способы сокращения расходов привели к новой волне развития собственных торговых марок сетей, доля которых в российской рознице в целом достигла самых высоких за последние пять лет значений — 5,5% (по состоянию на сентябрь 2021 года).

Теги: россияне, экономия, торговые сети



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