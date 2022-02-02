Комиссия ГД по этике готова изучить высказывания Делимханова в адрес Янгулбаева

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрит ситуацию с резкими высказываниями чеченского депутата Адама Делимханова, если такое обращение поступит.

"Насколько мне известно, по закону такие прямые угрозы наказываются. И это даже вопрос не депутатской этики, а правоохранительных органов", - заявил РИА Новости член комиссии Сергей Леонов.

Он отметил, что депутат как народный избранник должен вести себя сдержанно в своих высказываниях, уважать позицию других людей.

При этом Леонов подчеркнул, что Делимханов выступал "не официально как депутат", он высказался не в стенах Госдумы.

Напомним, депутат от Чечни Адам Делимханов ("Единая Россия") в своем Instagram-аккаунте на чеченском языке пообещал преследовать семью судьи Сайди Янгулбаева, "пока не отрежем ваши головы и не убьем вас". Также парламентарий пригрозил аналогичной расправой тем, кто переведет его слова на русский язык.

Первый зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Арефьев (фракция КПРФ) считает, что сообщения об угрозах депутата Адама Делимханова в адрес семьи Янгулбаевых должна проверять Генпрокуратура.

Федеральный судья в отставке Сайди Янгулбаев вместе с дочерью покинул Россию после того, как 20 января чеченские силовики увезли из квартиры в Нижнем Новгороде его супругу Зарему Мусаеву. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал страны, которые приютили "приютившие" членов семьи Янгулбаевых, вернуть их обратно, так как их высказывания в Чечне воспринимают "болезненно". "Где бы они не находились, как бы ни скрывались, мы их найдем и уничтожим", — отметил глава региона.