В Екатеринбурге задержан рецидивист, похитивший выручку ресторана

В Екатеринбурге полиция раскрыла хищение из ресторана. Были украдены деньги заведения и сотовый телефон.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, преступление было совершено в конце декабря прошлого года. Неизвестный ночью проник в ресторан на улице 8 Марта, забрал из кассы выручку, а также лежащий на стойке сотовый телефон, принадлежащий заведению. После этого злоумышленник скрылся.

Прибывшие на место полицейские опросили работников зала и начали оперативно-розыскные мероприятия. На этой неделе сыщики задержали подозреваемого: им оказался молодой человек 1997 года рождения, уже судимый за кражу и грабеж. Он во всем сознался и рассказал, что успел сбыть телефон на улице неизвестным, а похищенные деньги потратил на себя.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Задержанного пока отпустили на подписку о невыезде. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и занимаются розыском телефона, чтобы вернуть его ресторану.