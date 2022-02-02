02 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
хирургия, медицина, медицинские инструменты (2022) | Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Современное хирургическое оборудование закупил и передал 23 больнице фонд святой Екатерины

В 23-й больнице Екатеринбурга появилось новое хирургическое оборудование. Фонд святой Екатерины закупил новое силовое оборудование для оперативного лечения тяжелейших травм скелета и поврежденных крупных суставов, передает корреспондент Накануне.RU.

хирургия, медицина, медицинские инструменты(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Речь идет обо всех видах артропластики и остеосинтеза. Врачи медицинского учреждения уже прошли обучение и помогают пациентам. Хирургические инструменты используются врачами центральной городской клинической больницы №23.

хирургия, медицина, медицинские инструменты(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Наши специалисты уже прошли инструктаж по эксплуатации нового оборудования и используют его в работе. Новые технологии напрямую влияют на качество, скорость и результат операций. Это значит, что пациенты возвращаются к нормальной жизни», — говорит заместитель главного врача хирургии ЦГКБ №23 Владислав Герасименко.

хирургия, медицина, медицинские инструменты(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«С началом пандемии максимально возросла нагрузка на больницы, оказывающие первичную помощь пациентам. Это влияет на скорость износа оборудования и качество помощи, поэтому учредители Фонда святой Екатерины приняли решение поддержать врачей», — комментирует передачу оборудования директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Поясним - за год через травматологическое отделение прошли свыше 1600 человек из Екатеринбурга и Свердловской области. 23 городская больница - одна из немногих, которые работают в плановом режиме и не занимаются больными коронавирусом.

хирургия, медицина, медицинские инструменты(2022)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Напомним, что за последние два года общий объем поддержки системы здравоохранения региона учредителями Фонда святой Екатерины — генеральным директором УГМК Андреем Козицыным, председателем совета директоров РМК Игорем Алтушкиным и владельцем группы компаний «Сима-ленд» Андреем Симановским — уже составляет больше 2,3 млрд рублей.

Теги: фонд святой екатерины, медицинские инструменты, травматология, козицын, алтушкин, симановский, александр андреев



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