Современное хирургическое оборудование закупил и передал 23 больнице фонд святой Екатерины

В 23-й больнице Екатеринбурга появилось новое хирургическое оборудование. Фонд святой Екатерины закупил новое силовое оборудование для оперативного лечения тяжелейших травм скелета и поврежденных крупных суставов, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет обо всех видах артропластики и остеосинтеза. Врачи медицинского учреждения уже прошли обучение и помогают пациентам. Хирургические инструменты используются врачами центральной городской клинической больницы №23.

«Наши специалисты уже прошли инструктаж по эксплуатации нового оборудования и используют его в работе. Новые технологии напрямую влияют на качество, скорость и результат операций. Это значит, что пациенты возвращаются к нормальной жизни», — говорит заместитель главного врача хирургии ЦГКБ №23 Владислав Герасименко.

«С началом пандемии максимально возросла нагрузка на больницы, оказывающие первичную помощь пациентам. Это влияет на скорость износа оборудования и качество помощи, поэтому учредители Фонда святой Екатерины приняли решение поддержать врачей», — комментирует передачу оборудования директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Поясним - за год через травматологическое отделение прошли свыше 1600 человек из Екатеринбурга и Свердловской области. 23 городская больница - одна из немногих, которые работают в плановом режиме и не занимаются больными коронавирусом.

Напомним, что за последние два года общий объем поддержки системы здравоохранения региона учредителями Фонда святой Екатерины — генеральным директором УГМК Андреем Козицыным, председателем совета директоров РМК Игорем Алтушкиным и владельцем группы компаний «Сима-ленд» Андреем Симановским — уже составляет больше 2,3 млрд рублей.