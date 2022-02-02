Россию в 2021 году накрыло тремя волнами протестных акций – исследование

02 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин (2021) | Фото: Telegram-канал Красная москва

Россию в 2021 году накрыло тремя волнами протестных акций – исследование

В минувшем году в России прошло почти две с половиной тысячи протестных акций, самым популярным форматом был пикет, самым активным регионом стал Санкт-Петербург (141) акция. Таковы данные исследования Telegram-канала "Незыгарь".

Авторы исследования выделяют три волны протестов: январь-март, июль-сентябрь и ноябрь-декабрь. В большинстве случаев инициаторами протестов выступали сторонники Алексея Навального (начало года), коммунисты (с середины года) и противники антиковидных ограничений (особенно активны были в конце года).

В целом год Telegram-канал характеризует как средний по уровню протестных настроений.

"Всего выделяются три волны протеста. В начале 2021 года – поддержка деятельности А. Навального, когда Система жестко нейтрализовала деструктивные проявления несистемного протеста. По сути, был задан вектор на системную публичную политику и поставлен заслон попыткам поменять ее правила игры. Это сказалось и на ходе кампании по выборам депутатов в Госдуму в середине года (вторая волна), которая хоть и сопровождалась некоторым ростом протестной активности КПРФ, в целом прошла спокойно. Коронавирусная тематика середины – конца года позволила перенаправить общественное напряжение из политического в социальное русло. Однако риски усиления активности граждан по этой теме сохраняются в контексте вакцинации отдельных категорий граждан (детей, подростков)", - отмечается в выводах исследования.

Почти половина (47%) всех протестных акций пришлась на пикеты, которые не требуют особой организации, но и не дают охват по числу участников. Около четверти протестов – это петиции, открытые письма и видеообращения. 14% акций – это митинги, большинство из которых – несанкционированные.

Пикет против QR-кодов в Перми(2021)|Фото: скриншот с трансляции

"Точечные проявления недовольства региональных элит (4%), часто связанные с противостоянием губернаторским командам (Санкт-Петербург, Калмыкия, Коми, Хакасия и др.). Крайние форматы – захват зданий, перекрытие трасс – использовались доведёнными до отчаяния людьми, недовольными локальными проблемами", - говорят авторы исследования.

Около трети протестов поддерживали общеполитические требования: сменяемость власти, проведение реформ, защита прав и свобод граждан, честные выборы.

"Разгром внесистемной оппозиции изменил характер требований протестующих. Если в начале года протест имел выраженный политический характер, то уже в ходе избирательной кампании доминировали требования социально-экономического характера (12%), а ближе к концу года главной темой стали коронавирусные ограничения и вакцинация. Недовольство ими (совокупные 18%) говорит о сильном раздражителе для Системы, ориентированной сегодня на лоялизацию граждан", - говорится в исследовании.

Полиция на шествии в поддержку Навального в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

В СФО, ДФО и СЗФО значимую долю протестов занимают выступления против региональной власти. Также граждан беспокоит градостроительная политика, экология, ЖКХ. Только около процента приходится на межэтнические конфликты.

При этом недовольство генерируют, по большей части, развитые регионы со значительным социально-экономическим потенциалом. Состояние гражданского общества и развитость НКО гораздо выше в мегаполисах. Помимо уже указанного Санкт-Петербурга в число протестных регионов вошли Свердловская, Новосибирская, Ростовская, Ивановская, Ленинградская, Саратовская области, Дагестан, Татарстан и Алтайский край.

Теги: протесты, акция протеста, пикет, оппозиция, исследование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3006

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети