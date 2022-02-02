Россию в 2021 году накрыло тремя волнами протестных акций – исследование

В минувшем году в России прошло почти две с половиной тысячи протестных акций, самым популярным форматом был пикет, самым активным регионом стал Санкт-Петербург (141) акция. Таковы данные исследования Telegram-канала "Незыгарь".

Авторы исследования выделяют три волны протестов: январь-март, июль-сентябрь и ноябрь-декабрь. В большинстве случаев инициаторами протестов выступали сторонники Алексея Навального (начало года), коммунисты (с середины года) и противники антиковидных ограничений (особенно активны были в конце года).

В целом год Telegram-канал характеризует как средний по уровню протестных настроений.

"Всего выделяются три волны протеста. В начале 2021 года – поддержка деятельности А. Навального, когда Система жестко нейтрализовала деструктивные проявления несистемного протеста. По сути, был задан вектор на системную публичную политику и поставлен заслон попыткам поменять ее правила игры. Это сказалось и на ходе кампании по выборам депутатов в Госдуму в середине года (вторая волна), которая хоть и сопровождалась некоторым ростом протестной активности КПРФ, в целом прошла спокойно. Коронавирусная тематика середины – конца года позволила перенаправить общественное напряжение из политического в социальное русло. Однако риски усиления активности граждан по этой теме сохраняются в контексте вакцинации отдельных категорий граждан (детей, подростков)", - отмечается в выводах исследования.

Почти половина (47%) всех протестных акций пришлась на пикеты, которые не требуют особой организации, но и не дают охват по числу участников. Около четверти протестов – это петиции, открытые письма и видеообращения. 14% акций – это митинги, большинство из которых – несанкционированные.

"Точечные проявления недовольства региональных элит (4%), часто связанные с противостоянием губернаторским командам (Санкт-Петербург, Калмыкия, Коми, Хакасия и др.). Крайние форматы – захват зданий, перекрытие трасс – использовались доведёнными до отчаяния людьми, недовольными локальными проблемами", - говорят авторы исследования.

Около трети протестов поддерживали общеполитические требования: сменяемость власти, проведение реформ, защита прав и свобод граждан, честные выборы.

"Разгром внесистемной оппозиции изменил характер требований протестующих. Если в начале года протест имел выраженный политический характер, то уже в ходе избирательной кампании доминировали требования социально-экономического характера (12%), а ближе к концу года главной темой стали коронавирусные ограничения и вакцинация. Недовольство ими (совокупные 18%) говорит о сильном раздражителе для Системы, ориентированной сегодня на лоялизацию граждан", - говорится в исследовании.

В СФО, ДФО и СЗФО значимую долю протестов занимают выступления против региональной власти. Также граждан беспокоит градостроительная политика, экология, ЖКХ. Только около процента приходится на межэтнические конфликты.

При этом недовольство генерируют, по большей части, развитые регионы со значительным социально-экономическим потенциалом. Состояние гражданского общества и развитость НКО гораздо выше в мегаполисах. Помимо уже указанного Санкт-Петербурга в число протестных регионов вошли Свердловская, Новосибирская, Ростовская, Ивановская, Ленинградская, Саратовская области, Дагестан, Татарстан и Алтайский край.