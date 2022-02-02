02 Февраля 2022
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Политика В России
Тельман Исмаилов (2022) | Фото: Zak Hussein / PA Wire / Reuters

Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории после предоставления убежища Исмаилову

Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории Зорану Миляничу за предоставление убежища предпринимателю Тельману Исмаилову, объявленному в международный розыск. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

1 октября прошлого года бизнесмен был задержан в ходе операции, которая продолжалась несколько недель. Сообщалось, что Исмаилов просил политического убежища в Черногории. Причиной он якобы указал политические гонения, которым он может подвергаться в России.

22 октября МВД Черногории вынесено решение о предоставлении Исмаилову убежища.

В ноябре Генпрокуратура РФ направила ходатайство в Черногорию с просьбой инициировать отмену данного решения.

7 октября Черногории был направлен запрос о выдаче бывшего владельца Черкизовского рынка Москвы "для привлечения к уголовной ответственности за похищение человека, убийство и незаконный оборот огнестрельного оружия". Ответа черногорской стороны не последовало.

Теги: черногория, тельман исмаилов, убежище



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