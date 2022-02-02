В Екатеринбурге члены ликвидированного "Фонда памяти группы Дятлова" обсудили судьбу имущества организации

02 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Конференция Фонда памяти группы Дятлова (2022) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге члены ликвидированного "Фонда памяти группы Дятлова" обсудили судьбу имущества организации

В УрФУ началась ежегодная конференция "Фонда памяти группы Дятлова". С вступительным словом выступил старейший член этой организации, сокурсник погибших студентов Пётр Бартоломей. Он заявил, что Министерство юстиции ликвидировало организацию, о чём он узнал случайно. На конференции разгорелась дискуссия о том, что будет дальше с имуществом организации, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Минюст закрыл Фонд в конце 2019 г., о чём я узнал только три месяца назад", - сказал Бартоломей, напомнив, что умерший в 2021 г. от коронавируса многолетний глава Фонда Юрий Кунцевич внёс огромный вклад в развитие организации.

Как оказалось, "Фонд" так и не попал под эгиду УПИ и УрФУ. Решение о ликвидации принято в декабре 2019 г.

Конференция Фонда памяти группы Дятлова(2022)|Фото: Накануне.RU

"Из реестра "Фонд" исключён в марте 2020 г. Более того, оказалось, что ни университет, ни его тогдашний ректор не входили в число учредителей организации. Ими стали Юрий Кунцевич и скаутская организация. Обращаюсь к присутствующему здесь сыну Юрия Кунцевича Александру. Пытаясь создать музей имени папы с вещами, которые вам не принадлежат, вы дискредитируете имя отца, пятнаете его память. Юрий Кунцевич - альтруист, он не мог ничего присвоить", - сказал Бартоломей, попросив сохранить имущество Фонда.

Конференция Фонда памяти группы Дятлова(2022)|Фото: Накануне.RU

Выступивший следом Александр Кунцевич рассказал об отце, многолетнем главе "Фонда памяти группы Дятлова" Юрии Кунцевиче, скончавшемся от коронавируса в 2021 г.

"После его ухода нам казалось, что ушло солнце. Но остались традиций. Вечера песен, например. В докладе Петра Бартоломея говорилось о материальных вещах, но люди первичны. Что касается учреждения Фонда и УПИ, папа много лет решал этот вопрос, этот процесс требовал много денег, но сейчас с мёртвого какой спрос?" - сказал Кунцевич.

По его словам, материалы "Фонда" - находки из лагеря поисковиков, материалы от родственников, вещи 1950-ых, личные вещи десятого участника похода Юрия Юдина, вещи дятловцев, которые, возможно, побывали на перевале, портреты дятловцев маслом, материалы различных исследований.

"Всё это для музея круто и здорово, но о причине трагедии это не говорит. Как продолжить дело "Фонда"? Увековечивать память и работать с молодёжью", - сказал Кунцевич.

Обязательно нужен хороший музей памяти группы.

"Да, вещи Фонда - не мои, но это - мой крест, чемодан без ручки, который я должен нести. Я свою роль вижу в том, чтобы передать дело папы в будущее", - сказал Кунцевич.

После он упрекнул журналистов в том, что уже через несколько часов после смерти Юрия Кунцевича писали о том, что будет с "Фондом". Также он отметил, что Бартоломей распространил неверные сведения о том, что Юрий Кунцевич приватизировал квартиру, где находились вещи Фонда. Это, а также то, что Бартоломей, по словам Александра Кунцевича, "наводил справки о собственности семьи", он считает вторжением в частную жизнь.

Конференция Фонда памяти группы Дятлова(2022)|Фото: Накануне.RU

На конференции зачитали письмо, в частности, участника поисков дятловцев в 1959 г. Сергея Согрина. Он просит "возродить "Фонд" в его прошлом статусе". Аналогичную мысль высказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров, который готов участвовать в "осовременивании" организации.

Бартоломей считает, что речь может идти только о создании общественной организации, а не юрлица. Он в январе этого года обратился за консультацией в налоговую службу, чтобы понять, как быть.

"Там стоит вопрос собственности. Можно ли считать артефакты имуществом? Это сложный вопрос, но мне должны дать ответ, как сделать общество работоспособным", - сказал Бартоломей.

Теги: фонд памяти группы дятлова, конференция, имущество



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.07.2021 14:04 Мск "Артефакты требуют неукоснительной точности". Исследователь - о выставке вещей, найденных на месте гибели группы Дятлова
Ранее 14.07.2021 08:38 Мск Глава Фонда памяти группы Дятлова заявил о возможной инсценировке на месте трагедии
Ранее 08.07.2021 14:00 Мск В Екатеринбурге впервые покажут вещи, найденные на месте гибели группы Дятлова
Ранее 02.02.2021 12:17 Мск "Важен статус организации". Сокурсник дятловцев объяснил создание новой организации
Ранее 02.02.2021 10:56 Мск Сокурсник дятловцев раскритиковал работу прокуратуры по изучению причин гибели туристов
Ранее 02.02.2021 10:26 Мск "Гибель группы превратили в шоу". Сокурсник дятловцев раскритиковал разбор смерти туристов по ТВ
Ранее 28.01.2021 08:07 Мск Оскандалившийся из-за проверки по "дятловцам" прокурор стал ответственным за свердловские леса
Ранее 26.01.2021 15:55 Мск Ежегодная конференция "дятловедов" состоится в Екатеринбурге очно
Ранее 24.11.2020 07:39 Мск На Урале создано "Общество памяти группы Дятлова"
Ранее 19.11.2020 08:00 Мск "ТНТ" не станет судиться с адвокатом "Фонда памяти группы Дятлова"
Ранее 18.11.2020 15:45 Мск "ТНТ" подаст в суд на адвоката "Фонда памяти группы Дятлова"
Ранее 16.11.2020 14:00 Мск "Сериал про перевал Дятлова пополнит ряды неправдоподобных работ о трагедии"
Ранее 02.11.2020 18:50 Мск Уволен замглавы управления Генпрокуратуры в УрФО, сообщивший, что группу Дятлова убила лавина
Ранее 01.11.2020 20:55 Мск В Генпрокуратуре подтвердили санкции против замглавы уральского управления за версию гибели дятловцев
Ранее 05.10.2020 12:52 Мск Фонд памяти группы Дятлова о сериале на ТНТ: "Авторы надругались над правоохранительной системой СССР"
Ранее 18.08.2020 09:40 Мск От Генпрокуратуры требуют опровергнуть обнародованные результаты расследования дела группы Дятлова
Ранее 17.08.2020 08:59 Мск Сотрудника Генпрокуратуры, расследовавшего дело группы Дятлова, предупредили о неполном служебном соответствии
Ранее 13.07.2020 20:40 Мск Выводы Курьякова о гибели группы Дятлова - частное мнение учёного, - исследователь
Ранее 13.07.2020 11:43 Мск Прокурорская версия гибели группы Дятлова от лавины высказана несведущим человеком, - участник поиска
Ранее 13.07.2020 09:20 Мск В Свердловской области умер поисковик, который в 1959 году первым нашёл палатку погибшей группы Дятлова
Ранее 12.07.2020 10:11 Мск "Только техногенная версия". В Фонде Дятлова не согласны, что туристов убила лавина
Ранее 11.07.2020 13:15 Мск Причиной гибели группы Дятлова стала лавина, - Генпрокуратура
Ранее 02.02.2020 10:25 Мск "Ветераны-поисковики оценили высоко". В Екатеринбурге прошли жаркие дискуссии о гибели группы Дятлова
Ранее 16.01.2020 12:25 Мск В Екатеринбурге исследователи и родные Игоря Дятлова ставят под сомнение смерть 5 из 9 членов тургруппы от обморожения
Ранее 20.12.2019 13:40 Мск "Очевидцев не опрашивают". В Екатеринбурге сокурсник Игоря Дятлова обратился к Генпрокурору
Ранее 20.12.2019 08:00 Мск В Екатеринбурге озвучат итоги обращения к Бастрыкину о возбуждении дела о гибели группы Дятлова
Ранее 01.10.2019 16:29 Мск Главу Екатеринбурга попросят оградить могилы дятловцев от незаконных эксгумаций
Ранее 01.10.2019 11:49 Мск "Истина важнее". Родные дятловцев согласны на эксгумацию
Ранее 01.10.2019 11:42 Мск "Все скрыто от учета". По делу о гибели группы Дятлова просят помощи Путина
Ранее 01.10.2019 06:08 Мск В Екатеринбурге представят ответ Генеральной прокуратуры по делу группы Дятлова
Ранее 26.06.2019 11:15 Мск Тела туристов из группы Дятлова могут эксгумировать
Ранее 26.06.2019 10:34 Мск Бастрыкина призвали возобновить дело о загадочной гибели группы Дятлова. В "природные" версии верят не все
Ранее 26.06.2019 10:30 Мск "Они спускались держась за руки, а следы были ледяные". Исследователи о техногенной версии трагедии
Ранее 22.03.2019 12:47 Мск "Правда ли, что в походе было не 9 человек, а 11". Спецвыпуск с перевала Дятлова с Малаховым покажут уже сегодня
Ранее 21.03.2019 10:55 Мск Андрей Малахов завершил съёмки на перевале Дятлова, где погибли уральские туристы
Ранее 19.03.2019 14:15 Мск "На пути на перевал". Андрей Малахов разберётся в гибели группы Дятлова на Среднем Урале
Ранее 01.03.2019 19:13 Мск "Коммунисты России" напомнили СКР об "американском следе" в деле группы Дятлова
Ранее 01.03.2019 11:30 Мск Уральский исследователь о выводах СКР по гибели группы Дятлова: "Все это ложь и клевета!"
Ранее 01.03.2019 11:00 Мск Глава Фонда памяти группы Дятлова: версия СК про снежный завал – чушь
Ранее 01.03.2019 08:50 Мск "Туристы были не готовы к экстремальной ситуации": в СКР назвали причины гибели группы Дятлова на Среднем Урале
Ранее 04.02.2019 11:11 Мск Прокуратура не исключила эксгумацию тел участников группы Дятлова
Ранее 04.02.2019 10:43 Мск Прокуратура объяснила нестыковки в дате возбуждения дела о гибели группы Дятлова
Ранее 04.02.2019 10:27 Мск Прокуратура: второго дела о смерти группы Дятлова нет
Ранее 02.02.2019 23:15 Мск Представлен новый архивный документ по группе Дятлова
Ранее 02.02.2019 07:44 Мск Трагедия на перевале Дятлова не имеет срока давности, – эксперт
Ранее 01.02.2019 13:00 Мск Исследователи истории дятловцев надеются, что архивы по делу рассекретят
Ранее 01.02.2019 11:51 Мск Причины гибели группы Дятлова решила установить прокуратура. Спустя 60 лет
Ранее 09.01.2019 05:01 Мск Названа очередная возможная версия гибели группы Дятлова
Ранее 17.12.2018 08:30 Мск Уральский исследователь нашёл частицы крови в дневнике девушки из группы Дятлова
Ранее 05.06.2018 15:25 Мск Исследователь: В деле группы Дятлова могут быть скрытые документы, если записка прокурора Ивделя написана 15 февраля 1959 года
Ранее 21.05.2018 08:04 Мск Исследователь: В могиле "дятловца" Золотарева лежит жертва убийства, кости которой туда подкинули
Ранее 17.05.2018 09:36 Мск По результатам теста ДНК в могиле участника группы Дятлова захоронен другой человек?
Ранее 16.05.2018 09:36 Мск "Как на Чернобольской АЭС". Вокруг могилы участника группы Дятлова высокая радиация
Ранее 14.05.2018 10:59 Мск У могилы участника группы Дятлова нашли кости и куски от гроба
Ранее 02.02.2018 16:30 Мск Исследователь смерти группы Дятлова: "Настоящее уголовное дело от нас скрыли"
Ранее 02.02.2018 16:04 Мск Московский адвокат: "Дело о смерти "дятловцев" не расследовано, нужно новое разбирательство"
Ранее 02.02.2018 11:39 Мск Исследователи тайны группы Дятлова ищут второе уголовное дело о трагедии
Ранее 10.11.2017 11:12 Мск В основу сюжета новый книги Бориса Акунина может лечь трагедия, произошедшая на перевале Дятлова
Ранее 06.09.2017 03:19 Мск Очередная версия гибели студентов Дятлова: могли погибнуть от НЛО
Ранее 15.08.2017 11:31 Мск "То, что я сегодня обнаружил, поставит в тупик самых яростных скептиков", - вслед за "бункером" свердловчанин нашел на перевале Дятлова НЛО
Ранее 15.08.2017 07:46 Мск Таинственный "бункер" на перевале Дятлова может оказаться останцами Пура-Мунит-Ур
Ранее 14.08.2017 12:46 Мск "То, что обнаружили – это ещё не бункер". Юрий Кунцевич – о версии гибели группы Дятлова
Ранее 14.08.2017 07:59 Мск "Все становится понятным": на перевале Дятлова найден таинственный бункер
Ранее 09.02.2017 16:41 Мск Россель: документы о "тайне группы Дятлова" до сих пор засекречены
Ранее 02.02.2017 15:11 Мск Автор книги о смерти "дятловцев" от схода лавины выпустил обновленную версию своего труда
Ранее 02.02.2017 14:36 Мск "Дело о смерти группы Дятлова является гостайной и может быть раскрыто только при наличии политической воли"
Ранее 02.02.2017 14:00 Мск Ветеран следствия: Причиной смерти группы Дятлова стала лавина
Ранее 02.02.2017 10:12 Мск Артефакты, оставшиеся от группы Дятлова, могут выставить для просмотра в Екатеринбурге
Ранее 28.01.2017 13:28 Мск В Екатеринбурге представят сенсационный для раскрытия тайны перевала Дятлова документ
Ранее 07.09.2016 11:46 Мск На перевале Дятлова проложат туристскую тропу
Ранее 01.08.2016 16:05 Мск Исследователи тайны группы Дятлова отправятся в район засекреченного аэродрома
Ранее 21.07.2016 13:50 Мск Погибшая в горах северного Урала группа Дятлова могла выполнять задание КГБ
Ранее 20.07.2016 08:35 Мск В Пермском крае память десятого "дятловца" увековечили мемориальной доской
Ранее 05.07.2016 08:33 Мск В Пермском крае увековечат память "дятловца" Юрия Юдина
Ранее 02.02.2016 16:40 Мск "Если ребят убила ракета, то куда деть армию поклонников других версий?" - эксперты обсудили гибель "дятловцев"
Ранее 01.02.2016 10:15 Мск В Екатеринбурге снова попробуют разгадать тайну гибели группы Дятлова: загадка не дает исследователям покоя уже 57 лет
Ранее 03.02.2015 09:02 Мск Участник поисковой операции: Когда искали четверых "дятловцев", даже мысли не было, что они могли находиться так глубоко под снегом
Ранее 02.02.2015 18:07 Мск В Екатеринбурге в память о погибших на "Горе Мертвецов" уральских студентах появится мемориал и "вечный огонь"
Ранее 02.02.2015 10:02 Мск Гриф "секретно" по делу группы Дятлова может быть продлен на 30 лет
Ранее 08.08.2014 10:00 Мск Тюменский писатель - о фильме Discovery про дятловцев и йети: "У авторов фильма не было цели уделить внимание погибшей группе"
Ранее 22.07.2014 10:03 Мск Писатель Олег Архипов - про фильм Discovery о гибели "дятловцев" от йети: "Любая подобная версия - беллетристика"
Ранее 03.02.2014 12:00 Мск В день 55-летия со дня гибели группы Дятлова исследователи вспомнили о "забытой" улике
Ранее 30.04.2013 10:56 Мск Сегодня в Екатеринбурге прощаются с десятым участником экспедиции Дятлова
Ранее 29.04.2013 07:39 Мск В Соликамске скончался Юрий Юдин - десятый участник трагического похода группы Игоря Дятлова
Ранее 28.02.2012 13:19 Мск Всемирно известный режиссер и продюсер снимут фильм о мистической гибели группы Дятлова на Среднем Урале


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3019

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети