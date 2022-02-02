В Екатеринбурге члены ликвидированного "Фонда памяти группы Дятлова" обсудили судьбу имущества организации

В УрФУ началась ежегодная конференция "Фонда памяти группы Дятлова". С вступительным словом выступил старейший член этой организации, сокурсник погибших студентов Пётр Бартоломей. Он заявил, что Министерство юстиции ликвидировало организацию, о чём он узнал случайно. На конференции разгорелась дискуссия о том, что будет дальше с имуществом организации, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Минюст закрыл Фонд в конце 2019 г., о чём я узнал только три месяца назад", - сказал Бартоломей, напомнив, что умерший в 2021 г. от коронавируса многолетний глава Фонда Юрий Кунцевич внёс огромный вклад в развитие организации.

Как оказалось, "Фонд" так и не попал под эгиду УПИ и УрФУ. Решение о ликвидации принято в декабре 2019 г.

"Из реестра "Фонд" исключён в марте 2020 г. Более того, оказалось, что ни университет, ни его тогдашний ректор не входили в число учредителей организации. Ими стали Юрий Кунцевич и скаутская организация. Обращаюсь к присутствующему здесь сыну Юрия Кунцевича Александру. Пытаясь создать музей имени папы с вещами, которые вам не принадлежат, вы дискредитируете имя отца, пятнаете его память. Юрий Кунцевич - альтруист, он не мог ничего присвоить", - сказал Бартоломей, попросив сохранить имущество Фонда.

Выступивший следом Александр Кунцевич рассказал об отце, многолетнем главе "Фонда памяти группы Дятлова" Юрии Кунцевиче, скончавшемся от коронавируса в 2021 г.

"После его ухода нам казалось, что ушло солнце. Но остались традиций. Вечера песен, например. В докладе Петра Бартоломея говорилось о материальных вещах, но люди первичны. Что касается учреждения Фонда и УПИ, папа много лет решал этот вопрос, этот процесс требовал много денег, но сейчас с мёртвого какой спрос?" - сказал Кунцевич.

По его словам, материалы "Фонда" - находки из лагеря поисковиков, материалы от родственников, вещи 1950-ых, личные вещи десятого участника похода Юрия Юдина, вещи дятловцев, которые, возможно, побывали на перевале, портреты дятловцев маслом, материалы различных исследований.

"Всё это для музея круто и здорово, но о причине трагедии это не говорит. Как продолжить дело "Фонда"? Увековечивать память и работать с молодёжью", - сказал Кунцевич.

Обязательно нужен хороший музей памяти группы.

"Да, вещи Фонда - не мои, но это - мой крест, чемодан без ручки, который я должен нести. Я свою роль вижу в том, чтобы передать дело папы в будущее", - сказал Кунцевич.

После он упрекнул журналистов в том, что уже через несколько часов после смерти Юрия Кунцевича писали о том, что будет с "Фондом". Также он отметил, что Бартоломей распространил неверные сведения о том, что Юрий Кунцевич приватизировал квартиру, где находились вещи Фонда. Это, а также то, что Бартоломей, по словам Александра Кунцевича, "наводил справки о собственности семьи", он считает вторжением в частную жизнь.

На конференции зачитали письмо, в частности, участника поисков дятловцев в 1959 г. Сергея Согрина. Он просит "возродить "Фонд" в его прошлом статусе". Аналогичную мысль высказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров, который готов участвовать в "осовременивании" организации.

Бартоломей считает, что речь может идти только о создании общественной организации, а не юрлица. Он в январе этого года обратился за консультацией в налоговую службу, чтобы понять, как быть.

"Там стоит вопрос собственности. Можно ли считать артефакты имуществом? Это сложный вопрос, но мне должны дать ответ, как сделать общество работоспособным", - сказал Бартоломей.