Куйвашев ответил возмущенным уральцам картинкой хомячка и призывом успокоиться

После того, как возмущенные свердловчане буквально атаковали Instagram губернатора Евгения Куйвашева из-за его поста о больничных, глава региона решил ответить жителям. Вместо каких-либо разъяснений, что же все-таки делать, он предложил всем успокоиться.

Напомним, накануне Куйвашев у себя в соцсети предложил уральцам предоставлять на работу электронный больничный лист вместо бумажного. Для этого свердловским работодателям нужно установить специальное приложение. По задумке губернатора, все это должно помочь разгрузить систему здравоохранения и решить проблему с уличными очередями, которые в последние дни скапливаются у местных поликлиник. Однако в ответ свердловчане обрушились на него с критикой, а некоторые прямым текстом обвинили в сложившейся ситуации.

Сегодня Евгений Куйвашев вновь "вышел в эфир". Свой новый пост он сопроводил фотографией хомячка. Губернатор сообщил, что с утра прочитал статью об исследовании американских и японских ученых, которые изучают "омикрон" и проводят исследование на мышах и хомяках. Специалисты выяснили, этот штамм коронавируса гораздо легче, чем все предыдущие.

Глава региона предложил уральцам самим ознакомиться с выводами ученых и дал ссылку на статью на русском и английском языках. В итоге Куйвашев признал, что "омикрон" больше похож на привычный всем ОРВИ.

"При простуде тоже бывает температура, кашель, насморк, слабость, но люди не умирают. Я понимаю, что за последние два года мы привыкли бояться коронавируса. Все слышали про случаи, когда практически здоровый человек "сгорал" за пару дней, но думаю, что эти времена прошли. Сейчас с ковидом редко попадают в больницы и на аппараты ИВЛ, большинство может спокойно переболеть им дома. Я призываю вас прислушаться к ученым и не переживать. Давайте будем потихоньку успокаиваться. Это я и вам, и себе говорю", - заключил губернатор.

Однако свердловчане, уже порядком уставшие от связанных с ковидом ограничений и неудобств, в ответ лишь высмеяли новый пост Куйвашева.

"Начинаем мягкий выход из необъявленной пандемии", "Два года жути нагоняли, теперь два года будем успокаивать", "Сначала ввести дистант, все закрыть, потом говорить "ну ничего страшного", "Раз всем нужно относиться спокойнее, перечитайте еще раз свои вчерашние посты. Верните детям нормальное образование!", - призывают жители.