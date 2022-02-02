02 Февраля 2022
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Общество В России
Рамзан Кадыров, оружие (2020) | Фото: t.me/RKadyrov_95

Венедиктов попросил Путина вмешаться в ситуацию с "Новой газетой" и Кадыровым

Хотя в Кремле неоднократно заявляли, что не собираются заниматься ситуацией вокруг угроз из уст главы Чечни в адрес журналистов, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов попытался призвать Владимира Путина вмешаться в происходящее.

"В связи с угрозами, раздающимися в адрес наших коллег из "Новой газеты" и телеканала "Дождь"* (*внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) от руководителя Чеченской республики хотим заявить о своей солидарности с журналистами этих изданий. Обращаем внимание правоохранительных органов на эти нарушающие законы РФ заявления от высокопоставленного чиновника, являющегося генералом МВД. Просим Президента РФ как гаранта Конституции РФ вмешаться в эту ситуацию", - говорится в заявлении редакции, которое опубликовал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Ранее Кадыров называл журналистку "Новой газеты" "террористкой" и неоднократно требовал наказания издания. Газета, в свою очередь, неоднократно публиковала материалы о притеснении инакомыслящих в Чечне.  

Теги: алексей венедиктов, новая газета, рамзан кадыров



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