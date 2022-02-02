В РКН заявили о рисках виртуальных политических протестов в метавселенных

Специалисты Роскомнадзора начали анализировать риски развития метавселенных и возможности их регулирования. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование научно-технического центра ГРЧЦ ("Главный радиочастотный центр"), который является структурой ведомства.

Эксперты предупреждают, что доминирование цифровых валют в виртуальной реальности может привести к нарушению политических границ, потому что налоговые кодексы и правила не смогут регулировать сделки.

Риски связаны и с самими виртуальными аватарами. По мнению авторов исследования, с их помощью злоумышленники смогут копировать и стирать личные данные пользователей, а также манипулировать ими.

Также отмечается, что существуют риски создания в метавселенных виртуальных магазинов, которые будут заниматься торговлей запрещенными веществами. Кроме того, есть опасения, что возможности метавселенных будут использовать для секса с детьми.

Помимо этого, в метавселенных могут появиться новые политические партии, новые формы агитации и протеста, вплоть до возникновения виртуальной политической реальности.

Метавселенные - виртуальные пространства, где люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через аватары, с помощью технологий виртуальной реальности.

В октябре прошлого года о работе над созданием метавселенной сообщил глава Facebook Марк Цукерберг. Он объявил о смене названия компании Facebook – теперь она называется Meta. Новое название, по мнению Цукерберга, соответствует тому, что компания хочет создать: "метавселенную", в которую жизнь человека будет погружена полностью – от полезных сервисов до развлечений, от гаджетов до интернета вещей и "умных домов".

Сообщалось, что в создание "метавселенной" только в 2021 году уже было инвестировано не менее $10 млрд. Проект был начат еще весной прошлого года, в июле 2021 года компания начала набирать команду.