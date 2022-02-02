Локдауны в начале пандемии не повлияли на снижение смертности от COVID-19 – Университет Джона Хопкинса

Локдауны, введенные в США, Европе и других странах (Китай не в счет) весной 2020 года (в начале пандемии) практически не повлияли на снижение смертности от COVID-19, к таким результатам пришли ученые из Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University, США).

Они считают, что карантин на ранней стадии пандемии снизил смертность от корнавируса всего на 0,2%.

Под локдаунами исследователи подразумевают хотя бы один эпизод NPI – обязательного не медицинского вмешательства: это любые правительственные распоряжения, напрямую ограничивающие возможности людей. Например, ограничения передвижений внутри страны, закрытие школ, предприятий и границ.

При этом ученые констатируют, что локдауны оказали "разрушительное воздействие" на экономику и способствовали многочисленным социальным бедам.

В опубликованном университетом исследовании говорится, что данные об общем количестве смертей в стране гораздо точнее описывают ситуацию со смертностью, чем государственная статистика по умершим от COVID-19 – она может занижаться.