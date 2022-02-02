02 Февраля 2022
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Пожарная машина (2021) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени горит кафе на территории базы отдыха "Боровое"

В Тюмени горит здание на популярной у местных жителей базе отдыха "Боровое". По информации из соцсетей, горит здание кафе и проката.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, сообщение о пожаре в одноэтажном административном здании по адресу: Тюменский муниципальный район, 20-км Ялуторовского тракта поступило в 10.18.

"Оперативно на место прибыли пожарно-спасательные подразделения. К моменту прибытия здание проката было полностью охвачено огнем. Площадь пожара 600 квадратных метров. К тушению привлечено 12 единиц техники и 30 человек. Работы по тушению продолжаются", - говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.

Теги: база отдыха, Боровое, пожарные, пожар, кафе



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