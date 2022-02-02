Стало известно, сколько миллионов Свердловская область получит на борьбу с "омикроном"

Правительство России выделило Свердловской области средства из федерального бюджета на борьбу с новым штаммом коронавируса "омикрон".

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном сайте кабмина. Согласно этому документу, Средний Урал получит на противодействие "омикрону" около 205 млн рублей из бюджета страны.

Уточняется, что деньги будут направлены на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования. Всего же на эти цели российские регионы получат более 7,3 млрд рублей.

Напомним, ранее Правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с новым штаммом коронавируса "омикрон". Михаил Мишустин дал ряд поручений.

Как сообщало Накануне.RU, на сегодняшний день на Среднем Урале официально подтверждено 89 случаев "омикрона".