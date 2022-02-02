Полиция подозревает жительницу Каменска-Уральского в убийстве своего 9-месячного сына

В Каменске-Уральском насильственной смертью погиб 9-месячный мальчик. Подозреваемой в этом преступлении следствие считает мать ребенка 2001 года рождения. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, трагедия произошла сегодня ночью в квартире подозреваемой в одном из сёл Каменского района.

"Тревожное сообщение по данному факту поступило в дежурную часть отдела полиции № 22 города Каменска-Уральского в 3 часу ночи 2 февраля от бабушки погибшего ребенка. Задержанная и ее спутник жизни, 1997 г.р., ранее трижды судимый за кражи, работающий скотником на местном сельхозпредприятии, в официальном браке не состояли. Мать мальчика, вероятно, осознав, что натворила, причинила себе серьезные травмы и угодила в больницу, где врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь. Собранную по этой жуткой истории фактуру представители МВД передали для принятия процессуального решения коллегам из Следственного комитета", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На данный момент проводятся все необходимые следственные действия, направленные на выяснение причины убийства и иных обстоятельств (в том числе, причин и условий, которые способствовали трагедии). Осмотр места происшествия уже проведен, сейчас допрашиваются свидетели. Также назначен комплекс экспертиз.

Уже в ближайшее время планируется предъявить задержанной соответствующее обвинение и выполнить с ее участием ряд иных процессуальных действий (в частности, судебную психиатрическую экспертизу). Также следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

