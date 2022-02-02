Против сломавшего руку сотруднице угрозыска инспектора ДПС в Петербурге завели дело

Все участники конфликта в отделе полиции Василеостровского района Петербурга будут уволены из органов внутренних дел.

"В результате проверки, в том числе изучения видеозаписи, установлено, что действия всех троих полицейских несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел", - сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники будут уволены "по дискредитирующим основаниям".

Напомним, на кадрах один из сотрудников дорожно-постовой службы просит предъявить ему служебное удостоверение. Сотрудница угрозыска его толкает, после чего женщину валят на пол. При этом она говорит "сломаете", раздается звук, похожий на хруст и доносятся крики от боли. Позже выяснилось, что девушка получила закрытый перелом левой плечевой кости.

По данным СМИ, 24-летняя сотрудница уголовного розыска Алена Юдина сделала замечание припарковавшимся сотрудникам ГИБДД Дмитрию Перенюку и Александру Колесникову. После этого они догнали девушку в дежурной части и потребовали предъявить служебное удостоверение, после чего пригрозили рапортом об оскорблении сотрудника ГИБДД при исполнении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. Инспектор ДПС задержан.