02 Февраля 2022
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Политика Приволжский ФО В России
Николай Бондаренко (2021) | Фото: Ютуб-канал &quot;Дневник Депутата&quot;

Коллеги подали на депутата Бондаренко в суд за его выступление с плакатом и в тюремной робе против QR-кодов

В Саратовской областной думе продолжаются заседания различных комиссий, посвященные депутату-коммунисту Николаю Бондаренко.

Накануне на закрытом заседании комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов было решено строить проверку декларации Бондаренко. До этого в региональный парламент поступило письмо с результатами проверки прокуратуры в отношении Бондаренко (проверяли на соблюдение антикоррупционного законодательства).

Парламентарии намерены проверить декларацию Бондаренко за 2020 год, говорится в сообщении на сайте облдумы.

Заседание провела и мандатная комиссия, она собирается направить свои материалы в мировой суд для административного производства. Члены комиссии считают, что Бондаренко на заседании 2 декабря нарушил законодательство (пришел с транспарантом против введения QR-кодов и в тюремной робе).

"Согласно  части 6 статьи 11 Закона Саратовской области от 3 марта 2004 года № 10-ЗСО "О статусе депутата Саратовской областной Думы" вход в здание областной Думы, в том числе в помещения, где проводятся заседания областной Думы с плакатами, транспарантами, иными средствами наглядной агитации и (или) их использование в здании областной Думы без письменного согласования Председателем областной Думы запрещается", - ссылаются на закон депутаты.

Сам Бондаренко считают, что его пытаются лишить депутатского мандата за его оппозиционную деятельность.  

Теги: николай бондаренко, саратовская облдума, проверка, декларация о доходах



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