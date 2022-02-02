Экс-глава тюменского АНПЗ был задержан в Италии. Решается вопрос об экстрадиции

Бывшего гендиректора Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадия Лисовиченко задержали в Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

"В Италии в январе задержан экс-гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко, который находился в международном розыске по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Российские правоохранительные ораны уведомлены о факте задержания, в настоящее время готовится запрос для его экстрадиции", - сообщает агентство.

О задержании фигуранта уголовного дела "в одной из европейских стран" стало известно сегодня.

По версии следствия, Лисовиченко, занимая руководящую должность, с полным осознанием собственных действий заключал невыгодные договора купли-продажи имущества предприятия, что привело к ущербу последнего в размере 35 млн руб. Бывшего гендиректора обвиняют в ч. 1 ст. 201 УК (Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации).

Еще одним обвиняемым по делу является бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров, который, по версии следствия, создал преступную группу, куда в дальнейшем и вошел Лисовиченко. С помощью фиктивных контрактов, тогда еще гендиректор, вывел (растратил) 450 млн руб.

Напомним, в 2019 году завод объявили банкротом, он задолжал Сбербанку порядка 2,9 млрд долларов. Основным владельцем был бизнесмен Дмитрий Мазуров, против него, как и против Лисовиченко, уголовное дело было возбуждено по заявлению Германа Грефа. Сейчас Сбер является мажоритарным акционером предприятия. Совладельцами АНПЗ ранее назывались однокурсник Владимира Путина Николай Егоров и товарищ Сергея Собянина Владимир Калашников.