02 Февраля 2022
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коллаж, Беглов, Санкт-Петербург (2021) | Фото: Накануне.RU

В Петербурге при рекордном коллективном иммунитете в январе была максимальная в России заболеваемость

В январе наибольшее число случаев ковида в России было зафиксировано в Санкт-Петербурге - более 34 на тысячу человек. При этом в регионе коллективный иммунитет достиг к концу месяца 85%, уступая только Севастополю. По заболеваемости в последнюю неделю января Санкт-Петербург тоже на первом месте - 18 случаев на тысячу человек.
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Среди самых затронутых ковидом регионов: Якутия (27/17), Ямало-Ненецкий АО (24/17) и Москва (27/13). Первое число показывает заболеваемость на тысячу человек за месяц, второе - за последнюю неделю января. Эти регионы намного опережают все остальные.

При этом корреляция между коллективным иммунитетом и заболеваемостью была слабой, но не отрицательной, а положительной, то есть с увеличением коллективного иммунитета она не снижалась, а росла. Правда, влияние небольшое - около 13%. Однако эти данные снова показывают, что концепция коллективного иммунитета не работает. Такие же результаты были и ранее.

С вакцинацией связь по-прежнему просто нулевая. Иными словами, вакцинация ничего не дает: в самых привитых регионах происходит то же самое, что и в самых непривитых. К слову, в Якутии к концу января было привито 80% взрослых, и заболеваемость в регионе одна из самых высоких в России. в то же время в регионах с самым малым процентом привитых (Карачаево-Черкесия, Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкария) заболеваемость заметно ниже средней по России.

Наконец, смертность от ковида также не зависела ни от процента вакцинации, ни от коллективного иммунитета. Наибольшей за месяц на миллион жителей она была в следующих регионах (в скобках процент привитых и уровень коллективного иммунитета).

Санкт-Петербург - 347 (68%, 53%)
Алтайский край - 336 (66%, 62%)
Рязанская область - 326 (66%, 57%)
Брянская область - 294 (56%, 75%)
Красноярский край - 287 (59%, 73%)
Псковская область - 282 (56%, 68%)

Обращает на себя внимание Тюменская область, где к концу января было вакцинировано 92% взрослых. Ковидная смертность там намного превысила среднероссийскую - 221 против 151 на миллион, а регион был на 17-м месте по этому показателю из 85.

Данные за январь в очередной раз опровергают какое бы то ни было положительное влияние вакцинации и уровня коллективного иммунитета. Эти проценты не влияют ни на что.

Теги: ковид, вакцинация, коллективный иммунитет



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