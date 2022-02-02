В России резко упал спрос на оборудование для майнинга после доклада ЦБ

Продавцы майнингового оборудования зафиксировали снижение спроса на их товар, пишет РБК. Число объявлений о продаже такого оборудования, напротив, выросло. Тренд был замечен после заявления ЦБ о возможном запрете криптовалюты в России.

Количество объявлений о продаже майнинговых ферм выросло на 18%, а спрос через неделю после доклада упал на 15%.

Число предложений о продаже видеокарт в январе увеличилось на 12% по сравнению с декабрем 2021 года. По итогам января спрос на этот товар снизился на 4%.

Количество объявлений о продаже микросхем ASIC увеличилось на 17%, а после 20 января спрос упал на 18% по сравнению с неделей до доклада ЦБ.

Напомним, 20 января Центральный банк России заявил о желании полностью искоренить в России оборот криптовалют и их майнинг. При этом пока против собственно владения россиянами криптовалютами регулятор не выступает. Между тем, эксперты сомневаются, что запрет реализуем. Минфин России выступает за регулирование, а не запрет криптовалют, надеясь на компромисс с ЦБ.