02 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Главу подразделений "Карабашские Абразивы" признали виновным в подкупе на 5 млн рублей

Бывший директор по логистике ООО "Карабашские Абразивы" признан виновным в совершении сразу пяти преступлений, связанных с подкупом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратурой, с 2017 по 2019 год обвиняемый получил банковским переводом свыше 5 млн рублей от представителей транспортных организаций. Данная сумма подразумевалась как коммерческий подкуп, за которые фигурант дела должен был направить им заявки на предоставление железнодорожных составов для перевозки грузов.

В отношении подсудимого было возбуждено уголовное дело по ч. ч. 6-8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в значительном, крупном и особо крупном размерах). Ленинский районный суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок 3 года 3 месяца условно. Помимо этого, в качестве дополнительного наказания, обвиняемому запрещено заниматься определенными видами деятельности сроком на 3 года 7 месяцев, а также необходимо выплатить штраф в размере 7,5 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Теги: "Карабашские Абразивы", суд, подкуп



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