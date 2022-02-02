02 Февраля 2022
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Общество Центральный ФО
Голодовка медсестер в Коломенском перинатальном центре (2022) | Фото из архива Профсоюза &quot;Действие&quot;

"Выходим на голодовку": В Коломенском перинатальном центре медсестры начали акцию протеста

Акция протеста в Коломенском перинатальном центре началась сегодня, первый человек, Наталья Трухина, объявила о голодовке, по регламенту второй присоединится через пять дней, сообщили в профсоюзе медиков "Действие". Ранее главный врач Коломенского перинатального центра Татьяна Шаврак сорвала совещание, которое сама же официально созвала, поэтому младшие медсестры решили не отменять голодовку, оскорбленные таким отношением, передает корреспондент Накануне.RU.

Голодовка медсестер в Коломенском перинатальном центре(2022)|Фото из архива Профсоюза "Действие"

"На совещании должны были рассматриваться вопросы, поднятые в открытом заявлении младших медсестер КПЦ о голодовке протеста. К 12 часам сегодня на совещание подъехали и прокуратура, и Гострудинспекция, и мы с юристом от центрального руководства "Действия", и из Минздрава области. А главврач Шаврак просто не явилась на совещание, на которое она сама же и прислала приглашение", - рассказывают в профсоюзе.

"Поэтому мы с девочками посовещались и решили, что все-таки выходим на голодовку протеста. По регламенту акции мы вступаем в голодовку по одному – с интервалом в 5 дней. Завтра - 2 февраля - мой "старт". В 08:00 у меня начинается рабочая смена, и я начинаю голодовку", - отметила Наталья Трухина.

Трухина рассказала, что позиция Гострудинспекции, которая была вызвана для проведения проверки такая, что, мол, медсестры сами виноваты: "зачем вы делаете лишнюю работу?!"

"Интересно, а как мы можем определить, что является "лишней работой"?! - возмущается Трухина. - Функции санитарки, которые нам вменены дополнительно к функциям младшей сестры и санитарки, или беготня на три отделения, появившихся в 2019 году с введением "общеучрежденского персонала". Ведь именно это введение дало возможность администрации не закреплять нас за определенным отделением, а заставлять "бегать" по разным отделениям перинатального, без права потребовать оплаты за совмещение должностей. Каждый такой отказ от "лишний работы" повлечет дисциплинарное наказание, а потом и увольнение. Позиция прокуратуры: пожалуй, самая непонятная позиция. Вроде бы и работают, но к каким результатам придут — неясно".

Напомним, что здесь ранее разгорелся скандал еще и из-за информации о том, что в смотровых кабинетах установлены камеры видеофиксации. Сотрудники клиники объяснили это тем, что на четыре отделения учреждения работают всего 20 младших медицинских сестер вместо требуемых 160, и после их жалоб в Минздрав якобы руководство больницы разместило камеры - фиксировать нарушения "неугодных" медсестер, штрафовать их и выживать недовольных. Начальство же уверяло, что камеры поставлены еще до них и нацелены на борьбу с коррупцией в среде врачей.

Теги: голодовка, медики, профсоюз действие, акция протеста, коломенский перинатальный центр



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