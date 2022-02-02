02 Февраля 2022
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Политика В России За рубежом
Коллаж, Владимир Путин, Джо Байден (2021) | Фото: Накануне.RU

El Pais опубликовала содержание ответа США на требования России по безопасности

Испанская газета El Pais опубликовала сканы письменного ответа США на предложения России по безопасности. Российская сторона предлагала Вашингтону опубликовать этот документ, но администрация Белого дома и Госдеп США отказались, лишь обрисовав свою версию содержания журналистам. Москва в целом не обвиняла американцев в искажении содержания документа.

Из опубликованных документов становится известно, что США готовы начать диалог с РФ по вопросам контроля за вооружениями в сфере ракет средней и меньшей дальности;

США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине;

США и НАТО заявили РФ, что воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе;

США готовы рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с РФ на море и в воздухе;

США готовы обсудить с РФ механизм для подтверждения неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше.

Накануне об ответах США высказался президент России Владимир Путин: "Внимательно анализируем полученные от США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас понятно, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи от российских границ, а также возврата военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года".

Теги: El Pais, сша, россия, дипломатия, безопасность, нато



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