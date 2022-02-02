Шнуров выпустил про Собчак неприглядную песню, телеведущая ответила обвинением в алкоголизме

Противостояние Ксении Собчак и Сергея Шнурова продолжается.

Шнур вместе со своей подопечной певицей Зоей и группировкой "Ленинград" выпустил песню "Шмарафон", в которой в оскорбительной форме намекает на Собчак. Поводом послужили слухи о том, что телеведущая собирается проводить собственные "марафоны" в сети, хотя совсем недавно она устраивала целые разоблачения так называемых "инфоцыган".

В песне также Шнуров также намекает, что экс-супруг Собчак Максим Виторган является рогоносцем. Артист затрагивает весьма интимную сторону жизни – отцовство ребенка телеведущей и его схожесть с бывшим бойфрендом Ксении Сергеем Капковым.

Собчак ответила обидчику в Instagram. Она написала гневный пост, в котором говорит об алкоголизме Шнурова, который, по ее мнению, способствовал появлению талантливых песен, а сейчас, когда певец "в завязке", его творчество, якобы, явно не в расцвете.

"Просто слезь с кефира, выпей снова то, что дарило нам всем того Шнура - выпей хорошенько! И талант вернётся! Уверена! Конечно ты не Боуи, не Мэнсон, и даже не Лепс. Но черт возьми, ты - Шнур! Это тоже марка! Так что или заткнись уже, или делай что то крутое. Мне только в радость будет, если ты размажешь меня ТАЛАНТЛИВО. Как Шнур. А пока ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках", - пишет Собчак.

Телеведущая добавляет, что Шнуров пиарится за счет ее имени.