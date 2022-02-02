02 Февраля 2022
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Спорт Свердловская область
Денис Кулаков (2020) | Фото: Накануне.RU

Капитан "Урала" Денис Кулаков останется в команде до лета 2023 года

ФК "Урал" официально объявил о продлении контракта с капитаном и лидером команды Денисом Кулаковым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, срок прежнего соглашения с защитником истекал летом 2022 года. Теперь договор продлен до лета 2023 года, и капитан уральцев остается в Екатеринбурге еще как минимум на полтора года.

В составе "Урала" Денис выступает уже шесть с половиной лет. А 20 ноября 2021 года Кулаков провел двухсотый матч за команду.

Напомним, также на этой неделе уральский клуб объявил о подписании контракта с полузащитником Олегом Шатовым. Соглашение с игроком заключено до конца нынешнего сезона в Российской Премьер-лиге. Выходить на поле Шатов, в прошлом уже выступавший за "Урал", будет под своим традиционным 27-м номером.

Теги: Урал, Кулаков, капитан, защитник, контракт



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