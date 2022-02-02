В Оттаве задержали двух человек, участвовавших в акции протеста дальнобойщиков

В Оттаве полиция задержала двух человек за правонарушения в ходе акции протеста дальнобойщиков.

В ходе демонстрации один местный житель совершил "противоправные действия в отношении городской собственности", говорится в заявлении. Второй задержанный принес на акцию оружие, пишет Regnum.

Всего полиция открыла 13 дел, в том числе по факту танцев женщины на Могиле Неизвестного Солдата.

Акция протеста дальнобойщиков против обязательной вакцинации и коронавирусных ограничений "Конвой свободы" началась в Оттаве 29 января. Участники требуют отменить новый пакет ограничительных мер, который предусматривает для невакцинированных 14-дневный карантин после возращения из США.

Акция проходит мирно, но водители фур в течение дня практически постоянно жмут на клаксоны, передает ТАСС. Движение в центральной части города практически парализовано.

Напомним, для всех пересекающих границу США и Канады предусмотрен двухнедельный карантин. Дальнобойщики изначально освобождались от него, но затем канадское правительство потребовало от них обязательной вакцинации. Одновременно власти США запретили с 22 января этого года въезд для непривитых неграждан. Канадский альянс грузоперевозок и Ассоциация грузоперевозок Атлантических провинций выступили против, но были осуждены премьер-министром. Джастин Трюдо назвал дальнобойщиков "маргинальным меньшинством" с "неприемлемыми взглядами", что и вызвало взрыв возмущения.

Ранее премьер-министр Канады заявил, что не намерен встречаться с участниками протестной акции против коронавирусных ограничений. На фоне протестов Трюдо был перевезен из дома в безопасное место. Местонахождение премьера не раскрывается.