В Нижнем Тагиле завершили расследование гибели машиниста в цехе НТМК

Прокуратура Нижнего Тагила направила в суд обвинительное заключение по делу о смерти 33-летнего машиниста крана в цехе АО "ЕВРАЗ НТМК". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело возбуждено в отношении электрика участка и электрика цеха, которые были ответственными за соблюдение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Напомним, что в ночь трагедии (с 20.00 22 февраля 2021 года до 00.15 мин. 23 февраля 2021 года) мужчина находился на своем рабочем месте - в кабине мостового крана произошло возгорание. Позднее выяснилось, что причиной стало тепловое проявление электрического тока в процессе аварийного режима работы электрической сети в шкафу вводного рубильника. Согласно имеющимся сведениям, машинист принял меры к тушению пламени, а затем попытался подогнать кабину крана к посадочной площадке. Потерпев неудачу, мужчина выпрыгнул из кабины с высоты 24 м., в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

"По версии следствия, обвиняемые, на которых возложена обязанность по соблюдению требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, допустили эксплуатацию мостового крана, расположенного в конвертерном цехе № 1 АО "ЕВРАЗ НТМК", с неисправным электрооборудованием. В частности, обвиняемые не обеспечили качественное проведение технического обслуживания, выразившееся в проведении планово-предупредительного ремонта не в полном объеме; не обеспечили (не предусмотрели и не внедрили) защиту от короткого замыкания вводной кабельной линии до вводного устройства, чем нарушили требования ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 № 116-ФЗ", - сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Вместе с обвинительным заключением оно направлено в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу. Санкция статьи в качестве наиболее строгого наказания предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.