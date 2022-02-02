"Сами создали этот беспредел": свердловчане "атаковали" Куйвашева после поста о больничных

Жители Свердловской области буквально атаковали Instagram губернатора Евгения Куйвашева. Причиной стал пост главы региона с его просьбой к работодателям не требовать бумажный больничный у сотрудников.

Напомним, Куйвашев предложил уральцам предоставлять на работу электронный больничный лист вместо бумажного. Для этого свердловским работодателям надо установить специальное приложение. По задумке губернатора, это должно помочь разгрузить систему здравоохранения и решить проблему с уличными очередями, которые в последние дни скапливаются у местных поликлиник.

Однако в ответ свердловчане обрушились на Евгения Куйвашева с критикой. В настоящий момент к записи в соцсети уже более 900 комментариев. Большинство из них – негативные.

"Евгений, какой процесс вы хотите перенести в интернет? Прием у врача? Может, вас перенести куда-нибудь подальше от должности губернатора, и вопросы решатся?", "Вы сами убили (оптимизировали) медицину. Сейчас вините кого-то. Может, начнете просто строить новые больницы и расширять штат врачей?", - пишут недовольные уральцы.

Некоторые прямо обвиняют губернатора в сложившейся ситуации.

"Сами же и создали этот беспредел. Народ бежит в больницу с каждым чихом, так запугали. Лучше бы пропагандировали здоровый образ жизни и мышления. Прекратите нагнетать страх у народа. Займитесь восстановлением медицины, тем более, бюджет по этой статье увеличен на этот год", "Это Вы виноваты в этом, напугав людей и запретив им работать без тестов. Вы, именно Вы создали эти очереди", - уверены жители региона.

А другие указали Куйвашеву на то, что он совсем не знает, как работает система выдачи больничных.

"Причем тут работодатели? Чтобы оплатить больничный, нужно его будет предоставить в фонд соцстрахования, без него оплаты не будет. Чтобы его открыть, нужно идти в поликлинику. Для первого лица области интересный пост", "Нам выдают электронный больничный, но чтобы его получить, сотрудники поликлиники требуют подойти к ним с паспортом и полисом. В детской поликлинике аналогично, так причем тут работодатель? Как раз работодатель не требует бумажный больничный", "Не пойму, на какой бумаге? Бумажные больничные отменены с января 2022 года", - сообщили губернатору.

Сам Куйвашев никак не реагирует на все эти комментарии. Новых постов в блоге главы региона также пока нет.

Напомним, что после публикации в Instagram о поставке в Свердловскую область детской вакцины "Спутник М" обеспокоенные родители набросились на губернатора в социальных сетях, обвиняя в "отравлении" детей и насмехаясь над словами о "добровольной вакцинации".