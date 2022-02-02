Сорос призвал свергнуть Си Цзиньпина

Миллиардер Джордж Сорос предрекает большие проблемы Китаю и власти Си Цзиньпина. Об этом он заявил в Институте Гувера Стэнфордского университета в Калифорнии. Текст его речи опубликован на его официальном сайте. Фактически он призвал к свержению Си.

Выступление Сороса состоялось на открытии дискуссионной группы Института Гувера "Китай накануне зимних Олимпийских игр: трудный выбор для мировых демократий". Он заявил, что 2022 год станет переломным годом в мировой истории, который определит, куда пойдет мир. Противостояние США и Китая в этом отношении является одним из главных.

Далее Сорос переходит к обвинению Китая в том, что он обратил искусственный интеллект против граждан, установив слежку за ними и подавляя их права и свободы под предлогом коронавируса, то есть резко усилил контроль над населением (в западных странах Сорос этого не замечает). Си Цзиньпин, по его мнению, сделал все возможное, чтобы уничтожить достижения Дэн Сяопина: поставил частные компании под контроль компартии и подорвал динамизм, хотя китайцы будто бы хотят еще большей свободы частного предпринимательства. Си Цзиньпин хочет править и дальше, но он привел КНР к экономическому кризису, загнав китайцев в жизнь в кредит, что наглядно проявляется на рынке недвижимости, считает Сорос.

Тесно связана с проблемой недвижимости и демографическая проблема Китая. Уровень рождаемости намного ниже, чем показывают опубликованные данные. Эксперты подсчитали, что фактическая численность населения примерно на 130 млн человек ниже официальной цифры в 1,4 млрд человек. Это еще больше усугубит кризис недвижимости, приведет к нехватке рабочей силы, бюджетному напряжению и замедлению темпов роста экономики, полагает миллиардер.

Также Китай провалил борьбу с ковидом, так как имеет вакцины против уханьского варианта, в то время как вирус уже другой. А реальные данные скрываются, чтобы обеспечить Си Цзиньпину переизбрание на третий срок в октябре 2022 года на съезде КПК, поэтому при малейшей угрозе блокируются целые города.

"Омикрон угрожает погубить Си Цзиньпина. Он гораздо более заразен, чем любой предыдущий вариант, хотя и гораздо менее вреден для всех тех, кто был должным образом вакцинирован. Но китайцы были вакцинированы только против уханьского варианта, и вина Си Цзиньпина обязательно будет раскрыта либо во время зимних Олимпийских игр, либо вскоре после этого", - сказал Сорос.

При этом Сорос не видит полной бесполезности вакцинации в странах Запада, где ни заболеваемость, ни общая смертность ничуть не снизились.

В целом он выражает большую надежду, что во время Олимиады в Пекине случится огромная вспышка ковида, с которой китайские власти не справятся. И что вместо Си Цзиньпина Китай возглавит более удобный для Запада политик, а страны Запада должны сделать все для смены власти в Китае, "чтобы побудить Китай двигаться в желаемом направлении".