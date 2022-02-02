02 Февраля 2022
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Общество Челябинская область
Благотворительность, РМК (2022) | Фото: пресс-релиз благотворительного фонда РМК

Благотворительный фонд РМК и Челябинский Фонд продовольствия «Русь» доставят продуктовые наборы для нуждающихся семей Челябинской области

Добровольцы Волонтёрского центра РМК будут развозить их в районы Челябинской области, в тои числе и в территории присутствия Русской медной компании: Кыштым, Карабаш, Варна, Карталинский район, Нагайбакский район, Коркино и Сосновский, Фершампенуаз продуктовые наборы, сообщили Накануне.RU в благотворительном фонде РМК.

Благотворительный фонд РМК и челябинский Фонд продовольствия "Русь" решили объединить усилия и продолжить акцию "Помощь уже здесь», в рамках которой ежемесячно в течение шести месяцев с декабря 2021 года по май 2022 года будут формировать и отправлять по три тысячи продуктовых наборов. Информацию о нуждающихся волонтёры получают от органов социальной защиты, ветеранских организаций или прямо от людей, которые обращаются за помощью сами. Помощь окажут малоимущим семьям, семьям с детьми-инвалидами и многодетным семьям, пожилым людям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Благотворительность, РМК(2022)|Фото: пресс-служба благотворительного фонда РМК

Напомним, благотворительный фонд РМК c 2005 года помогает онкобольным детям, детям с проблемами слуха и благотворительной столовой. В период пандемии деятельность Фонда расширилась: продуктовая помощь начала поступать тем, кто потерял работу, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и пожилым. За два года более 200 тысяч человек получили продуктовые наборы.

Благотворительность, РМК(2022)|Фото: пресс-служба благотворительного фонда РМК

«С Челябинским фондом продовольствия «Русь» мы начали сотрудничать ещё в самом начале пандемии. В сложный 2020 годы мы вместе собирали и развозили продуктовые наборы десяткам тысяч семей и всем, кто остро нуждался в продовольственной и иной поддержке. И хоть ситуация с пандемией немного меняется, еще остаются те, кому необходима поддержка. И поэтому в этом году мы продолжаем акцию «Помощь уже здесь», чтобы помочь тем, кто в этом нуждается», - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук.

Благотворительность, РМК(2022)|Фото: пресс-релиз благотворительного фонда РМК

Теги: благотвторительно фонд рмк, сложная жизненная ситуация, нуждающиеся семьи, многодетные



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