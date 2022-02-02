В Госдуме прокомментировали клятву депутата-"единоросса" "отрезать головы" семье экс-судьи Янгулбаева

В Госдуме прокомментировали слова депутата от Чечни Адама Делимханова ("Единая Россия"), который в своем Instagram-аккаунте на чеченском языке пообещал преследовать семью судьи Сайди Янгулбаева, "пока не отрежем ваши головы и не убьем вас". Также парламентарий пригрозил аналогичной расправой тем, кто переведет его слова на русский язык.

Перевод приводит Telegram-канал "1ADAT", внесенный в список запрещенных интернет-ресурсов по решению суда Грозного.

Первый зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Арефьев (фракция КПРФ) считает, что сообщения об угрозах депутата Адама Делимханова в адрес семьи Янгулбаевых должна проверять Генпрокуратура.

"Считаю, такие вещи должна рассматривать не комиссия по этике, а Генпрокуратура. Такие угрозы - нешуточное дело. Такого человека, опасного для общества, надо ставить на учет, контролировать его действия", - сказал "Интерфаксу" Арефьев.

Добавим, что комиссия "Единой России" по этике и ее ответсекретарь Евгений Ревенко еще не прокомментировали высказывание однопартийца.