02 Февраля 2022
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Общество В России
Адам Делимханов (2022) | Фото: Госдума РФ

В Госдуме прокомментировали клятву депутата-"единоросса" "отрезать головы" семье экс-судьи Янгулбаева

В Госдуме прокомментировали слова депутата от Чечни Адама Делимханова ("Единая Россия"), который в своем Instagram-аккаунте на чеченском языке пообещал преследовать семью судьи Сайди Янгулбаева, "пока не отрежем ваши головы и не убьем вас". Также парламентарий пригрозил аналогичной расправой тем, кто переведет его слова на русский язык.

Перевод приводит Telegram-канал "1ADAT", внесенный в список запрещенных интернет-ресурсов по решению суда Грозного.

Первый зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Арефьев (фракция КПРФ) считает, что сообщения об угрозах депутата Адама Делимханова в адрес семьи Янгулбаевых должна проверять Генпрокуратура.

"Считаю, такие вещи должна рассматривать не комиссия по этике, а Генпрокуратура. Такие угрозы - нешуточное дело. Такого человека, опасного для общества, надо ставить на учет, контролировать его действия", - сказал "Интерфаксу" Арефьев.

Добавим, что комиссия "Единой России" по этике и ее ответсекретарь Евгений Ревенко еще не прокомментировали высказывание однопартийца.

Теги: госдума, адам делимханов, кровная месть, чечня, комиссия по этике, единая россия



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