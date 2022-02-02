02 Февраля 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
автобус, транспорт, общественный транспорт (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Ханты-Мансийске автобус с пассажирами улетел в кювет

Сегодня утром в Ханты-Мансийске, возле дома №9 по ул. Гагарина, водитель пассажирского автобуса "МАЗ-206" не справился с управлением. Транспортное средство съехало в кювет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Пострадали пять пассажиров, двое были госпитализированы. На место ДТП выезжал Ханты-Мансийский межрайонный прокурор Артем Майоров. Прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

"В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок, а также проверено исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги. При наличии основании будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщили в надзорном ведомстве.

Теги: автобус с пассажирами, кювет, пострадавшие



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