В Ханты-Мансийске автобус с пассажирами улетел в кювет

Сегодня утром в Ханты-Мансийске, возле дома №9 по ул. Гагарина, водитель пассажирского автобуса "МАЗ-206" не справился с управлением. Транспортное средство съехало в кювет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Пострадали пять пассажиров, двое были госпитализированы. На место ДТП выезжал Ханты-Мансийский межрайонный прокурор Артем Майоров. Прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

"В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок, а также проверено исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги. При наличии основании будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщили в надзорном ведомстве.