США предложили России возможность инспекции баз НАТО в Румынии и Польше, - СМИ

США проинформировали Кремль о готовности обсудить возможность инспектирования баз НАТО в Румынии и Польше для снятия опасений Москвы о размещении там ударных крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщил журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

При этом, по его данным, Москва должна предоставить "аналогичную информацию об определенных базах на территории РФ", пишет Regnum.

Накануне президент России Владимир Путин впервые прокомментировал ответ Запада на предложения РФ по безопасности, касающиеся продвижения НАТО на восток.

По его словам, принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. "Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи от российских границ, а также возврата военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии.