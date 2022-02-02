Парунин и Русинов сняли свои кандидатуры с конкурса на должность председателя Счетной палаты

Председатель Счетной палаты Андрей Парунин и экс-глава избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов отказались от участия в борьбе за должность главы Счетной палаты. Об этом сообщил председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин во время очередного заседания.

По его словам, кандидаты на место председателя отозвали свои заявления, из-за чего гордуме необходимо продлить сроки внесения уже новых кандидатур на должность. Сроки выдвижения кандидатов продлят до 22 февраля. Данный вопрос будет рассматриваться на заседании 8 февраля.

Напомним, что кандидатуру Парунина предложил сам Игорь Володин, Русинова на пост главы Счетной палаты рассматривал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.