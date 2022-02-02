Госдолг США превысил рекордные $30 триллионов

Государственный долг США впервые в истории превысил $30 триллионов. Его увеличение связано с расходами, вызванными пандемией.

New York Times отмечает, что невиданные государственные заимствования, которые стали для властей удобным выходом, превысили объем экономики, перешли такие красные линии, которые не нарушилась со времен Второй мировой войны.

Впрочем, у экономистов ситуация не вызывает серьезных опасений, мол, экономика на фоне роста госдолга тоже растет, процентные ставки – низкие, и инвесторы по-прежнему готовы покупать ценные бумаги казначейства США.

С другой стороны, есть и проблемы: собираемость налогов падает, а дефицит бюджета, несмотря на заимствования, все равно продолжает расти.