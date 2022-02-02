В руководстве свердловского ГУ МВД появился силовик из Кургана

В руководстве ГУ МВД по Свердловской области произошли кадровые перестановки.

В соответствии с указом президента России Александр Воронежский, занимавший должность заместителя начальника УМВД по Курганской области – начальника полиции, назначен на аналогичную должность в свердловском Главке. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в курганском управлении МВД.

Воронежский прослужил в Зауралье более двух лет.

"Личный состав УМВД России по Курганской области поздравляет полковника полиции Александра Воронежского с назначением и желает успехов в выполнении поставленных Министерством внутренних дел задач в новом регионе", - говорится в обращении его теперь уже бывших коллег.

На сайте ГУ МВД по Свердловской области информации о назначении Воронежского на новую должность пока нет.