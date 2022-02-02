02 Февраля 2022
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Общество Свердловская область Курганская область
Рейд проверки работы полиции в карантин в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

В руководстве свердловского ГУ МВД появился силовик из Кургана

В руководстве ГУ МВД по Свердловской области произошли кадровые перестановки.

В соответствии с указом президента России Александр Воронежский, занимавший должность заместителя начальника УМВД по Курганской области – начальника полиции, назначен на аналогичную должность в свердловском Главке. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в курганском управлении МВД.

Воронежский прослужил в Зауралье более двух лет.

"Личный состав УМВД России по Курганской области поздравляет полковника полиции Александра Воронежского с назначением и желает успехов в выполнении поставленных Министерством внутренних дел задач в новом регионе", - говорится в обращении его теперь уже бывших коллег.

На сайте ГУ МВД по Свердловской области информации о назначении Воронежского на новую должность пока нет.

Теги: МВД, Воронежский, назначение



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